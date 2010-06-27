ЧМ-2010: Германия убедительно выбивает Англию
18:51, 27 июня 2010Спорт
1986
Матча Аргентина - Англия точно не будет
Во второй день плей-офф Чемпионата мира по футболу сыграли:
Германия – Англия 4:1 (Клозе 20, Подольски 32, Мюллер 67, 70 - Апсон 37)
Соперник Германии по четвертьфиналу определится сегодня вечером в матче Аргентина - Мексика
Напомним, что в первый день на этап 1/4 финала вышли Уругвай и Гана, обыграв с одинаковым счетом 2:1, соответственно, Южную Корею США. Их личная встреча состоится 2 июля.
Остальные участники 1/8:
Матчи 28 июня. Нидерланды - Словакия и Бразилия - Чили.
Матчи 29 июня. Япония - Парагвай и Португалия - Испания.
Победители этих пар матчей составят четвертьфинальные пары.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter