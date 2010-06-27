У сборной Франции новый главный тренер

Лоран Блан официально назначен главным тренером сборной Франции по футболу, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на L`Equipe.

В субботу 44-летний специалист, ранее работавший в "Бордо", подписал контракт с Французской федерацией футбола (FFF) на два года с возможностью продления на такой же срок. Помощниками Блана будут его товарищ по тренерскому штабу "Бордо" Жан-Луи Гассе, а также бывший исполнительный директор "Лиона" Марино Факкьоли.

Главная цель Блана - выход в финальную часть чемпионата Европы 2012 года. Если эта цель будет достигнута, то продление контракта тренера будет зависеть от выступления французов в финальном турнире Евро-2012.

Дебют Лорана Блана на посту главного тренера сборной Франции состоится 11 августа, когда пройдет товарищеский матч со сборной Норвегии.