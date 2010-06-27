ЧМ-2010: Гана выбивает США

00:00, 27 июня 2010
Спорт
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Понадобился экстра-тайм

Завершились первые матчи 1/8 финала Чемпионата мира по футболу.

США – Гана 1:2 (Донован 62 пен. - Боатенг 5, Асамоа 93)

В другой игре 1/8 финала сегодня встретились:

Уругвай – Южная Корея 2:1 (Суарес 8, 80 – Чун Юн Ли 68).

Четвертьфинал Уругвай - Гана состоится 2 июля

Напомним остальных участников 1/8:

Матчи 27 июня. Мексика - Аргентина и Англия - Германия.

Матчи 28 июня. Нидерланды - Словакия и Бразилия - Чили.

Матчи 29 июня. Япония - Парагвай и Португалия - Испания.

Победители этих пар матчей составят четвертьфинальные пары.

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