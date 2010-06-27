ЧМ-2010: Гана выбивает США

Понадобился экстра-тайм

Завершились первые матчи 1/8 финала Чемпионата мира по футболу. США – Гана 1:2 (Донован 62 пен. - Боатенг 5, Асамоа 93) В другой игре 1/8 финала сегодня встретились: Уругвай – Южная Корея 2:1 (Суарес 8, 80 – Чун Юн Ли 68). Четвертьфинал Уругвай - Гана состоится 2 июля Напомним остальных участников 1/8: Матчи 27 июня. Мексика - Аргентина и Англия - Германия. Матчи 28 июня. Нидерланды - Словакия и Бразилия - Чили. Матчи 29 июня. Япония - Парагвай и Португалия - Испания. Победители этих пар матчей составят четвертьфинальные пары.

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