ЧМ-2010: Гана выбивает США
00:00, 27 июня 2010Спорт
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Понадобился экстра-тайм
Завершились первые матчи 1/8 финала Чемпионата мира по футболу.
США – Гана 1:2 (Донован 62 пен. - Боатенг 5, Асамоа 93)
В другой игре 1/8 финала сегодня встретились:
Уругвай – Южная Корея 2:1 (Суарес 8, 80 – Чун Юн Ли 68).
Четвертьфинал Уругвай - Гана состоится 2 июля
Напомним остальных участников 1/8:Матчи 27 июня. Мексика - Аргентина и Англия - Германия.
Матчи 28 июня. Нидерланды - Словакия и Бразилия - Чили.
Матчи 29 июня. Япония - Парагвай и Португалия - Испания.
Победители этих пар матчей составят четвертьфинальные пары.
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