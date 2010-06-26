ЧМ-2010: есть первый четвертьфиналист

Завершился матч Уругвай - Корея

Сегодняшними матчами начался этап плей-офф Чемпионата мира по футболу. В первой игре 1/8 финала встретились: Уругвай – Южная Корея 2:1 (Суарес 8, 80 – Чун Юн Ли 68) Соперник Уругвая по четвертьфиналу определится сегодня вечером в матче США - Гана Напомним, что в 1/8 вышли: Матчи 26 июня. Уругвай - Южная Корея и США - Гана. Матчи 27 июня. Мексика - Аргентина и Англия - Германия. Матчи 28 июня. Нидерланды - Словакия и Бразилия - Чили. Матчи 29 июня. Япония - Парагвай и Португалия - Испания. Победители этих пар матчей составят четвертьфинальные пары.

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