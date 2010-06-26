ЧМ-2010: есть первый четвертьфиналист

18:47, 26 июня 2010
Спорт
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Завершился матч Уругвай - Корея

Сегодняшними матчами начался этап плей-офф Чемпионата мира по футболу.

В первой игре 1/8 финала встретились:

Уругвай – Южная Корея 2:1 (Суарес 8, 80 – Чун Юн Ли 68)

Соперник Уругвая по четвертьфиналу определится сегодня вечером в матче США - Гана

Напомним, что в 1/8 вышли:

Матчи 26 июня. Уругвай - Южная Корея и США - Гана.

Матчи 27 июня. Мексика - Аргентина и Англия - Германия.

Матчи 28 июня. Нидерланды - Словакия и Бразилия - Чили.

Матчи 29 июня. Япония - Парагвай и Португалия - Испания.

Победители этих пар матчей составят четвертьфинальные пары.

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