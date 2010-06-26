ЧМ-2010: есть первый четвертьфиналист
18:47, 26 июня 2010Спорт
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Завершился матч Уругвай - Корея
Сегодняшними матчами начался этап плей-офф Чемпионата мира по футболу.
В первой игре 1/8 финала встретились:
Уругвай – Южная Корея 2:1 (Суарес 8, 80 – Чун Юн Ли 68)
Соперник Уругвая по четвертьфиналу определится сегодня вечером в матче США - Гана
Напомним, что в 1/8 вышли:
Матчи 26 июня. Уругвай - Южная Корея и США - Гана.
Матчи 27 июня. Мексика - Аргентина и Англия - Германия.
Матчи 28 июня. Нидерланды - Словакия и Бразилия - Чили.
Матчи 29 июня. Япония - Парагвай и Португалия - Испания.
Победители этих пар матчей составят четвертьфинальные пары.
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