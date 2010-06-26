Главный тренер сборной Ганы Милован Раевац высказал свое мнение о предстоящем матче 1/8 финала чемпионата мира-2010 против команды США.

«Мы сделаем все, чтобы вывести Гану в четвертьфинал. Это будет нелегко, но у нас отличная возможность этого добиться. Я горжусь своей командой. Во всем мире любят хороший футбол и у Ганы много поклонников. Надеюсь, что после этого матча их станет еще больше, – приводит его слова Газета.ру со ссылкой на официальный сайт ФИФА. – Америка выросла в настоящую футбольную силу, хотя там по-прежнему есть виды спорта, которым отдается приоритет.

Однако их футбольная команда играет мощно и быстро. Ты никогда не знаешь, удастся ли с ними справиться. В последние полчаса матча они добавляют в движении и скорости, и сравниться с ними очень тяжело. Необходимо бороться до финального свистка. Словения забила им два мяча, но все равно чуть не проиграла».