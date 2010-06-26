В Севастополе стартует регата крейсерских яхт

В Севастополе начинается парусная регата крейсерских яхт «Кубок Крыма-2010» на призы командующего ВМС Украины, посвященная 18-летию Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, 227-летию основания города-героя Севастополя и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественное открытие регаты состоится сегодня вечером на Приморском бульваре, завтра утром старт возьмут около 30 яхт, а финиш намечен на 3 июля. Помимо яхт Военно-Морских Сил Украины и Черноморского флота РФ, Севастополя, в соревновании примут участие экипажи яхтсменов из городов Мариуполь, Керчь и Саки.

Регата проводится с целью популяризации флага и традиций украинского флота, традиций Парусной федерации города Севастополя и Ассоциации яхтсменов Черного моря, а также налаживания дружественных и партнерских отношений с морскими державами - соседями Украины по Черному морю. Кроме того, состязания решают задачи привлечения молодежи к активным занятиям парусным спортом, дальними спортивными плаваниями под парусами, а также привлечения внимания к Крыму, и прежде всего к Севастополю, как к перспективному курортно-рекреационному и спортивному региону.

Как сообщил журналистам заместитель командующего ВМС Украины по боевой подготовке - начальник управления боевой подготовки контр-адмирал Виктор НОСЕНКО, регата с названием «Кубок Крыма» проводится уже в 17-й раз, но с 2006 года, когда она, после некоторого перерыва в проведении, по совместному решению Парусной федерации Севастополя и командования ВМС Украины проходит как регата на призы командующего ВМС Украины. По его утверждению, командующий ВМС Украины учредил кубки и дипломы, которыми наградят победителей в нескольких группах. Кроме того, как добавил контр-адмирал, украинские ВМС обеспечивает безопасность яхтсменов, и с этой целью на соревнование выделяется учебный катер «Новая Каховка».

Регата будет проходить вдоль крымского побережья по маршруту: Севастополь - озеро Донузлав (пос. Мирный на северо-западе Крыма) – Балаклава – Артек - пгт Орджоникидзе - Новый Свет - Севастополь.

Организаторами регаты являются Парусная федерация города Севастополя, Командование Военно-Морских Сил Украины, Республиканский комитет по физической культуре и спорту АРК, Ассоциация яхтсменов Черного моря.