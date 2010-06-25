ЧМ-2010: итоги группового турнира

Сегодняшними матчами в группе H завершился групповой турнир Чемпионата мира по футболу.

Швейцария - Гондурас 0:0

Чили – Испания 1:2 (Эстрада 38 – Вилья 24, Иниеста 36)

В итоге у Чили и Испании – по 6 очков, у Швейцарии – 4, у Гондураса – 1 очко.

В 1/8 финала выходят Чили и Испания.

Их матчи состоятся 28 и 29 июня, соответственно, против Бразилии и Португалии.

Напомним, что в 1/8 вышли:

Матчи 26 июня. Уругвай - Южная Корея и США - Гана.

Матчи 27 июня. Мексика - Аргентина и Англия - Германия.

Матчи 28 июня. Нидерланды - Словакия и Бразилия - Чили.

Матчи 29 июня. Япония - Парагвай и Португалия - Испания.

Победители этих пар матчей составят четвертьфинальные пары.

Из 13 европейских команд, приехавших на ЧМ-2010, до этапа плей-офф добрались 6, причем теперь им придется играть в трех матчах между собой.

Американский футбол не понес, за исключением Гондураса, потерь на групповом этапе. Правда, плей-офф образовал два латиноамериканских дерби.

Япония и Южная Корея представляют в дальнейших играх азиатский континент, а Гана осталась единственной из африканских сборных.