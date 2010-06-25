ЧМ-2010: итоги группового турнира
В плей-офф вышли Чили и Испания
Сегодняшними матчами в группе H завершился групповой турнир Чемпионата мира по футболу.
Швейцария - Гондурас 0:0
Чили – Испания 1:2 (Эстрада 38 – Вилья 24, Иниеста 36)
В итоге у Чили и Испании – по 6 очков, у Швейцарии – 4, у Гондураса – 1 очко.
В 1/8 финала выходят Чили и Испания.
Их матчи состоятся 28 и 29 июня, соответственно, против Бразилии и Португалии.
Напомним, что в 1/8 вышли:
Матчи 26 июня. Уругвай - Южная Корея и США - Гана.
Матчи 27 июня. Мексика - Аргентина и Англия - Германия.
Матчи 28 июня. Нидерланды - Словакия и Бразилия - Чили.
Матчи 29 июня. Япония - Парагвай и Португалия - Испания.
Победители этих пар матчей составят четвертьфинальные пары.
Из 13 европейских команд, приехавших на ЧМ-2010, до этапа плей-офф добрались 6, причем теперь им придется играть в трех матчах между собой.
Американский футбол не понес, за исключением Гондураса, потерь на групповом этапе. Правда, плей-офф образовал два латиноамериканских дерби.
Япония и Южная Корея представляют в дальнейших играх азиатский континент, а Гана осталась единственной из африканских сборных.