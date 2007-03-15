Премьер-лига: победу Челси принес удар Лэмпарда
Состоялись два перенесенных матча
В среду в английской Премьер-лиге состоялись два перенесенных матча 28-го тура с участием лондонских «Челси» и «Арсенала». Напомним, что их поединки против «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» соответственно не состоялись в срок из-за того, что лондонцы в очной дуэли разыгрывали первый трофей сезона - Кубок английской Лиги.
|Абу Диаби в игре. Фото АР
Уже на 10-й минуте матча с «Астон Виллой» «канонирам» несказанно повезло - Абу Диаби переправил неточный «выстрел» Жулио Баптисты точно в сетку ворот и вывел своих партнеров вперед. В дальнейшем несколько моментов для взятия ворот упустил Жереми Альадье, борющийся за место в основе. На это «Вилла» ответила острым выпадом Джона Карью.
Постепенно хозяева прибрали к рукам инициативу и всеми силами стали атаковать ворота Йенса Леманна, но забить так и не смогли. Лучший момент у ворот немецкого кипера едва не создал все тот же Диаби - мяч рикошетом от него едва не заскочил в пустые ворота, но Фредрик Юнгберг вовремя подстраховал партнера. «Арсенал» даже находясь под непрерывным давлением успевал отвечать редкими контратаками, но Альадье так и не смог использовать свой шанс, в очередной раз показав, что не сможет стать главной ударной силой «канониров».
|Дидье Дрогба. Фото АР
|Стюарт Пирс явно не доволен результатом. Фото АР
Отметим также, что в этом матче на поле вернулся капитан аристократов Джон Терри, получивший травму в финале Кубка Лиги.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
28-й тур. Перенесенные матчи
«Манчестер Сити» – «Челси» - 0:1 (0:1).
Гол: Лэмпард, 28, с пенальти
«Астон Вилла» - «Арсенал» - 0:1 (0:1).
Гол: Диаби, 10