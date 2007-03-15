Премьер-лига: победу Челси принес удар Лэмпарда

В среду в английской Премьер-лиге состоялись два перенесенных матча 28-го тура с участием лондонских «Челси» и «Арсенала». Напомним, что их поединки против «Манчестер Сити» и «Астон Виллы» соответственно не состоялись в срок из-за того, что лондонцы в очной дуэли разыгрывали первый трофей сезона - Кубок английской Лиги.

«Канониры», одержав минимальную победу в Бирмингеме, сумели обойти в турнирной таблице «Ливерпуль». Вылетев изо всех кубковых турниров (проигрыш в финале Кубка Лиги, вылет из Лиги чемпионов и Кубка Англии), подопечные Арсена Венгера полностью сосредотачиваются на чемпионате. Однако, на данный момент французскому специалисту есть над чем поломать голову – команда все еще не может нащупать свою игру и играет преимущественно от случая к случаю.

Уже на 10-й минуте матча с «Астон Виллой» «канонирам» несказанно повезло - Абу Диаби переправил неточный «выстрел» Жулио Баптисты точно в сетку ворот и вывел своих партнеров вперед. В дальнейшем несколько моментов для взятия ворот упустил Жереми Альадье, борющийся за место в основе. На это «Вилла» ответила острым выпадом Джона Карью.

Постепенно хозяева прибрали к рукам инициативу и всеми силами стали атаковать ворота Йенса Леманна, но забить так и не смогли. Лучший момент у ворот немецкого кипера едва не создал все тот же Диаби - мяч рикошетом от него едва не заскочил в пустые ворота, но Фредрик Юнгберг вовремя подстраховал партнера. «Арсенал» даже находясь под непрерывным давлением успевал отвечать редкими контратаками, но Альадье так и не смог использовать свой шанс, в очередной раз показав, что не сможет стать главной ударной силой «канониров».

Другой лондонский клуб – «Челси» - также одержал победу на выезде, сократив свое отставание от «МЮ» до 6 очков. Победу «синим» принес точный удар Фрэнка Лэмпарда с 11-метровой отметки в середине первого тайма. Пенальти для своего партнера заработал Саломон Калу, вышедший в основе вместо Андрея Шевченко - на 28-й минуте в штрафной на нем нарушил правила Мика Ричардс. Во втором тайме Ричардс исправил свою ошибку, дважды выбив мяч из пустых ворот, после того как Лэмпард и Шон Райт-Филлипс проверили на прочность перекладину ворот манчестерских «горожан». В атаке же клуб из Манчестера не смог практически ничего - на 80-й минуте Джои Бартон попытался пробить Чеха с дальней дистанции, но его удар прошел мимо.

Очередная неудача оставляет наставника «Манчестер Сити» Стюарта Пирса, который пытался после матча лишь отшучиваться, в довольно непростом положении: «Доверяет ли мне руководство клуба? Ну, скажу честно, я не каждый день прохожу мимо Джона Уордла, чтобы узнать у него удостовериться, не нужно ли мне подыскивать новую работу. Буквально вчера на матче дублеров он купил мне сэндвич... Как вы считаете, это можно принять за доверие?»

Отметим также, что в этом матче на поле вернулся капитан аристократов Джон Терри, получивший травму в финале Кубка Лиги.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

28-й тур. Перенесенные матчи

«Манчестер Сити» – «Челси» - 0:1 (0:1).

Гол: Лэмпард, 28, с пенальти

«Астон Вилла» - «Арсенал» - 0:1 (0:1).

Гол: Диаби, 10

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