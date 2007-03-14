Андрей Воронин забил гол за Байер

Завершился первый из трёх сегодняшних матчей Кубка УЕФА. На своем поле в Леверкузене (Германия) Байер забил три безответных гола (Воронин 36, Барбарес 56, Жуан 70) Лансу, таким образом с лихвой отыгрался после проигрыша в гостях 1:2 и вышел в одну четвертую финала Кубка УЕФА.

Матчи Тоттенхэм - Брага (первая игра, соответственно, 3:2), Вердер - Сельта (1:0) и Осасуна - Рейнджерс (1:1) еще не начались.