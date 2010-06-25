Непредсказуемость матчей на ЧМ-2010 озолотила букмекеров

На ставках Чемпионата мира в ЮАР букмекеры сорвут большой куш. Эксперты прогнозировали немалую прибыль, но мало кто думал, что их доход будет настолько велик. Только за 10 дней проведения мирового первенства букмекерские конторы заработали 5 млрд. евро, сообщает "Комсомольская правда".

"Львиную долю мирового рынка ставок держат семь крупнейших букмекерских сетей, — рассказал итальянским журналистам эксперт Маурицио Джованни. — И, согласно методике, разработанной для подсчета объема этого рынка, за первые десять дней Чемпионата мира по футболу они стали богаче почти на 5 млрд. евро. Притом, что годовой оборот, допустим, одного только итальянского сегмента букмекеров — 13 млрд. евро".

Сенсационные проигрыши фаворитов, победы сборных, в которые верили разве что только их соотечественники и многие другие удивляющие факторы могут записать этот чемпионат в мировую историю, как самый непредсказуемый.

ДЕCЯТЬ МАТЧЕЙ, ОЗОЛОТИВШИХ БУКМЕКЕРОВ

Уругвай — Франция — 1:1

Франция — Мексика — 0:2

Англия — США — 1:1

Англия — Алжир — 0:0

Сербия — Гана — 0:1

Германия — Сербия — 0:1

Италия — Парагвай — 1:1

Италия — Новая Зеландия — 1:1

Испания — Швейцария — 0:1

Италия – Словакия – 2:3.

Дело