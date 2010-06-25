Сегодня определятся все участники плей-офф ЧМ-2010

В 15-й день чемпионата мира по футболу определятся последние участники плей-офф. Групповой этап мундиаля завершится матчами групп "G" и "H". Любителей футбола ждёт развязка триллера, который завязался в квартете "H" и украшение группового этапа - поединок сборных Португалии и Бразилии.

В пятницу 25 июня на поле стадиона "Дурбан Стэдиум" выйдут футболисты сборных Бразилии и Португалии. Бразильцы и "евробразильцы" поборются за первую строчку турнирной таблицы группы "G". Остаётся лишь надеяться на то, что футболисты обеих сборных сыграют в полную силу и не станут отбывать номер в преддверии более важных игр плей-офф. Бразильцы уже гарантировали себе место в 1/8 финала, но поражение от португальцев может отодвинуть команду Дунги на второе место. Что касается португальцев, то ими путёвка плей-офф уже практически забронирована. Если португальцы проиграют и их догонят ивуарийцы, то африканцам будет весьма сложно обойти соперника из - за завидной разницы забитых и пропущенных, которая у сборной Португалии составляет + 7. Таким образом, португальцы могут не пробиться в сито плей-офф лишь при самом фантастическом исходе последних матчей группы "G".

Свою заключительную встречу группового этапа футболисты из КНДР и Кот-д`Ивуара проведут в Нелспрейте на "Момбела Бей Стэдиум". И, к большому сожалению поклонников Дидье Дрогба и его партнёров по сборной, для ивуарийцев этот матч является лишь возможностью громко хлопнуть дверью. После того, как португальцы не оставили камня на камне от обороны сборной КНДР, шансы Кот-Д`Ивуара на попадание в плей-офф стали призрачными. Теперь африканцам нужно, чтобы, во-первых, португальцы уступили Бразилии, во-вторых, чтобы сами ивуарийцы выиграли КНДР с не менее разгромным счётом, чем сборная Португалии. Наверняка, попытаются хлопнуть дверью и корейцы. Им необходимо как-то реабилитироваться после позора, который их постиг в прошлой встрече.

Групповой этап ЧМ-2010 завершится последними матчами группы "H". Сборная Швейцарии встретится с Гондурасом в Блумфонтейне на стадионе "Фри Стейт". И для Швейцарии, которая недавно потерпела поражение от Чили, наступает самый ответственный момент. Ведь подопечным Оттмара Хитцфельда нужна победа, причём с довольно комфортабельным счётом, так как пока всё идёт к тому, что именно разница забитых/пропущенных мячей станет определяющим фактором в распределении путёвок в плей-офф.

Программа группового этапа чемпионата мира завершится матчем Испания - Чили, который пройдёт в Претории на стадионе "Лофтус Версфелд". И перед последним матчем группы "H" сборная Испании оказалась в роли догоняющей. Ведь "Красной фурии" в данной встрече нужна только победа. В группе "H" сложилась весьма запутанная ситуация. Незапланированное поражение испанцев от сборной Швейцарии ещё может аукнуться действующим чемпионам Европы.

Для того чтобы оказаться в 1/8 финала сборной Чили необходимо отстоять хотя бы ничейный результат. Возможны и такие варианты, при которых даже поражение устроит чилийцев.

По материалам РБК