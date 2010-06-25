Марадона увидел, что в Европе футбол умирает

Пока сборная Аргентины готовится к матчу 1/8 финала ЧМ-2010 с Мексикой, наставник команды Диего Марадона в интервью "Чемпиону" поделился своими впечатлениями от чемпионата.

о сопернике

- Я сразу хочу сказать, что Мексика - идеальный для нас соперник. Я чувствую глубокое уважение к этой команде, к стране Мексике, ко всему народу.

о европейцах

Футбол развивается в Америке, а в Европе он умирает. Посмотрите, пока все команды с Американских континентов проходят дальше: Уругвай, Мексика, Аргентина, Парагвай, Бразилия, даже США! А из Европы кто? Англичане, на которых больно смотреть.

об “идеальном” финале

- Я хочу прежде всего, чтобы финал стал таким, который запомнят на годы. Поэтому нужно, чтобы в финале встретились Аргентина и Бразилия. Это станет триумфом Южноафриканского футбола, об этом финале будут вспоминать дети и внуки.