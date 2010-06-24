ЧМ-2010: в 1/8 вышли Япония и Нидерланды
23:23, 24 июня 2010Спорт
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Завершился групповой этап в группе E
Завершился групповой этап для команд, выступавших в группе E.
Япония - Дания 3:1 (Хонда 17, Эндо 30, Оказаки 88 - Томассон 81 пен.)
Камерун – Нидерланды 1:2 (Это’О 65 пен. – ван Перси 35, Хунтелаар 82)
В итоге у Нидерландов – 9 очков, у Японии – 6, Дании – 3, у Камеруна – 0.
В 1/8 финала выходят Нидерланды и Япония.
Их матчи состоятся 28 и 29 июня, соответственно, против Словакии и Парагвая.
Завтра борьбу поведут группы G: КНДР (0) - Кот-д’Ивуар (1), Португалия (4) – Бразилия (6) и H: Швейцария (3) – Гондурас (0), Чили (6) - Испания (3).
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