ЧМ-2010: в 1/8 вышли Япония и Нидерланды

Завершился групповой этап для команд, выступавших в группе E.

Япония - Дания 3:1 (Хонда 17, Эндо 30, Оказаки 88 - Томассон 81 пен.)

Камерун – Нидерланды 1:2 (Это’О 65 пен. – ван Перси 35, Хунтелаар 82)

В итоге у Нидерландов – 9 очков, у Японии – 6, Дании – 3, у Камеруна – 0.

В 1/8 финала выходят Нидерланды и Япония.

Их матчи состоятся 28 и 29 июня, соответственно, против Словакии и Парагвая.

Завтра борьбу поведут группы G: КНДР (0) - Кот-д’Ивуар (1), Португалия (4) – Бразилия (6) и H: Швейцария (3) – Гондурас (0), Чили (6) - Испания (3).