ЧМ-2010: Италия едет домой после драматичного матча
18:52, 24 июня 2010Спорт
2635
В 1/8 выходят Парагвай и Словакия
Завершился групповой этап для команд, выступавших в группе F.
Словакия - Италия 3:2 (Витек 25, 73, Копунек 89 - ди Натале 81, Квальярелла 90+2)
Парагвай – Новая Зеландия 0:0
В итоге у Парагвая – 5 очков, у Словакии – 4, у Новой Зеландии – 3, у Италии - 2 очка.
В 1/8 финала выходят Парагвай и Словакия.
Их соперники определятся сегодня вечером во встречах группы E: Дания (3) – Япония (3), Камерун (0) – Нидерланды (6).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter