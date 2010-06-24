ЧМ-2010: Италия едет домой после драматичного матча

Завершился групповой этап для команд, выступавших в группе F.

Словакия - Италия 3:2 (Витек 25, 73, Копунек 89 - ди Натале 81, Квальярелла 90+2)

Парагвай – Новая Зеландия 0:0

В итоге у Парагвая – 5 очков, у Словакии – 4, у Новой Зеландии – 3, у Италии - 2 очка.

В 1/8 финала выходят Парагвай и Словакия.

Их соперники определятся сегодня вечером во встречах группы E: Дания (3) – Япония (3), Камерун (0) – Нидерланды (6).