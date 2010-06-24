Позор Франции на ЧМ-2010: Саркози созвал заседание правительства

Позорное выступление сборной Франции на футбольном чемпионате мира в Южной Африке переросло из спортивного в политический скандал. Президент Николя Саркози даже созвал по этому поводу правительственное заседание. Об этом сообщает "Немецкая волна".

Главной темой футбольного совещания правительства Франции должна быть реформа в французском футболе. Вице-чемпион мира по футболу 2006 года завершил свое соревнование за новый титул еще на этапе групповых игр. Однако не только спортивный провал, а прежде всего скандалы, связанные с самой сборной Франции, стоят на повестке дня. В четверг Саркози даже встретится по этому поводу с Тьерри Анри. Один из ведущих футбольных бомбардиров мира сам инициировал эту встречу, Елисейский дворец уже подтвердил, что она таки состоится.

Очевидно, тогда Саркози сможет из первоисточника узнать о настроениях, которые привели к скандалам между футболистами, тренерами и менеджерами сборной Франции. Сообщается, что Анри даже оставил раньше французской делегации Южную Африку, чтобы встретиться с президентом.

Первым громким скандалом, связанным с французской командой на мировом чемпионате, стал разговор в очень унизительных тонах игрока "триколор" Николя Анелька с тренером.

Впрочем, конфликт между главным тренером Раймоном Доменеком и футболистами этим не исчерпался. Футболисты объявили бойкот тренировок, менеджер сборной Франции со слезами на глазах объявил о своей отставке с должности. «Французская команда – это куча руин, как с физической, так и с технической и моральной точек зрения», - сказала министр спорта Франции Розелин Башело, которую Саркози через скандалы отправил в Южную Африку.

Эта ее фраза прозвучала после поражения французской сборной в матче с командой ЮАР, которая поставила окончательную точку на участии французов в нынешнем мировом первенстве. Вместо этого Раймон Доменек заявил: «Мнет очень грустно. У команды есть потенциал. Я желаю моему преемнику и команде счастья, потому что я любил «триколор». У нас были очень выдающиеся моменты».

Кто сможет вывести из кризиса футбольную сборную Франции, пока неизвестно. А вот последующие подробности относительно скандалов, связанных с ней, станут известны уже вскоре. Капитан французов Патрис Эвра пообещал рассказать общественности «всю правду» о скандальных событиях в Южной Африке.