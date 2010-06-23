ЧМ-2010: в 1/8 вышли Германия и Гана

Завершился групповой этап для команд, выступавших в группе D.

Гана - Германия 0:1 (Озил 60)

Австралия – Сербия 2:1 (Кахилл 70, Холман 73 – Пантелич 83)

В итоге у Германии – 6 очков, у Ганы и Австралии – по 4, у Сербии – 3.

В 1/8 финала выходят Германия и Гана (по лучшей разнице мячей).

Их матчи состоятся 27 и 26 июня, соответственно, против Англии и США.

Завтра борьбу поведут группы E: Дания (3) – Япония (3), Камерун (0) – Нидерланды (6) и F: Парагвай (4) – Новая Зеландия (2), Словакия (1) - Италия (2).