ЧМ-2010: завершились матчи в группе C
18:47, 23 июня 2010Спорт
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США спасается в последний момент
Завершился групповой этап для команд, выступавших в группе C.
Словения - Англия 0:1 (Дефо 23)
США - Алжир 1:0 (Донован 90+1)
В итоге у США и Англии – 5 очков, у Словении – 4, у Алжира - 1 очко.
В 1/8 финала выходят Англия и США.
Их соперники определятся сегодня вечером во встречах группы D: Гана (4) – Германия (3), Австралия (1) – Сербия (3).
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