ЧМ-2010: завершились матчи в группе C

Завершился групповой этап для команд, выступавших в группе C.

Словения - Англия 0:1 (Дефо 23)

США - Алжир 1:0 (Донован 90+1)

В итоге у США и Англии – 5 очков, у Словении – 4, у Алжира - 1 очко.

В 1/8 финала выходят Англия и США.

Их соперники определятся сегодня вечером во встречах группы D: Гана (4) – Германия (3), Австралия (1) – Сербия (3).