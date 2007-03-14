Форвард "Челси" Андрей Шевченко получил травму голеностопа и, вероятно, не примет участия в очередном матче английской премьер-лиги против "Манчестер Сити" (среда, 14 марта). Неприятный эпизод произошел во вторник во время тренировки "Челси". О том, насколько серьезно повреждение Шевченко, пока неизвестно, сообщает Fox Sports.

Гостевой матч с "Манчестер Сити" имеет для "Челси" принципиальное значение. Команда отстает от "Манчестер Юнайтед" на девять очков, имея при этом игру в запасе, и если лондонцам не удастся сократить отрыв от "МЮ", это серьезно ухудшит их положение в борьбе за чемпионство.

Любопытно, что о готовности заменить в стартовом составе Шевченко уже успел заявить ивуарийский форвард "Челси" Саломон Калу, обычно выходящий на замену: "Я никогда не боялся конкуренции, потому что она делает нас сильнее. Я жду своего шанса. В "Челси" много хороших игроков, и каждый хочет выходить на поле. Я - не исключение".

Лента.ру