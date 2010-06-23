Динамо получило суперкубок Украины на пожизненное хранение

Суперкубок Украины образца 2004-2009 годов оставят на пожизненное хранение киевскому "Динамо".

Об этом на пресс-конференции в середу, 23 июня, заявил генеральний директор Премьер-лиги Александр Ефремов, сообщает "Чемпіон".

"В этом году будет разыгрываться суперкубок нового образца. Прежний мы оставили "Динамо", как последнему обладателю этого трофея", - сказал он.