Динамо получило суперкубок Украины на пожизненное хранение
13:29, 23 июня 2010Спорт
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В этом году будет новый
Суперкубок Украины образца 2004-2009 годов оставят на пожизненное хранение киевскому "Динамо".
Об этом на пресс-конференции в середу, 23 июня, заявил генеральний директор Премьер-лиги Александр Ефремов, сообщает "Чемпіон".
"В этом году будет разыгрываться суперкубок нового образца. Прежний мы оставили "Динамо", как последнему обладателю этого трофея", - сказал он.
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