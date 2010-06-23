Италия купит победу над Словакией?

Видный итальянский политик, лидер входящей в правящую коалицию партии «Лига Севера» Умберто Босси высказал предположение, что Италия «купит» победу над сборной Словакии, необходимую для выхода из группы на ЧМ-2010.

«Матч они себе купят: увидите, что в следующем сезоне в ведущих итальянских клубах появятся два-три футболиста-словака», – сказал Босси, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли он смотреть встречу сборной Италии с командой Словакии в четверг.

Национальная федерация футбола уже выразила свое возмущение заявлениями политика. «Эти заявления являются оскорблением. На этот раз сенатор Босси переступил черту», – цитирует официальное заявление ИТАР-ТАСС.