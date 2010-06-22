ЧМ-2010: завершились матчи в группе B

Нигерия была близка, но...

Завершился групповой этап для команд, выступавших в группе B. Греция - Аргентина 0:2 (Демикелис 78, Палермо 89) Нигерия – Южная Корея 2:2 (Калу Уче 12, Якубу 69 пен. - Чжон Су Ли 37, Чу Юн Парк 49) В итоге у Аргентины – 9 очков, у Южной Кореи – 4, Греции – 3, Нигерии – 1 очко. В 1/8 финала выходят Аргентина и Южная Корея. Их матчи состоятся 27 и 26 июня, соответственно, против Мексики и Уругвая. Завтра борьбу поведут группы C: США (2) - Алжир (1), Словения (4) - Англия (2) и D: Австралия (1) - Сербия (3), Гана (4) - Германия (3).

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