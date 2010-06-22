ЧМ-2010: завершились матчи в группе A

Завершился групповой этап для команд, выступавших в группе А.

Мексика - Уругвай 0:1 (Суарес 44)

Франция - ЮАР 1:2 (Малуда 70 - Кхумало 20, Мпхела 37)

В итоге у Уругвая – 7 очков, у Мексики и ЮАР – по 4, у Франции – 1 очко.

В 1/8 финала выходят Уругвай и Мексика (по лучшей разнице мячей).

Их соперники в матчах 26 июня, определятся сегодня вечером во встречах группы B: Греция (3) – Аргентина (6), Нигерия (0) – Корея (3).