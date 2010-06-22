ЧМ-2010: завершились матчи в группе A
18:50, 22 июня 2010Спорт
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Латиноамериканский футбол лидирует
Завершился групповой этап для команд, выступавших в группе А.
Мексика - Уругвай 0:1 (Суарес 44)
Франция - ЮАР 1:2 (Малуда 70 - Кхумало 20, Мпхела 37)
В итоге у Уругвая – 7 очков, у Мексики и ЮАР – по 4, у Франции – 1 очко.
В 1/8 финала выходят Уругвай и Мексика (по лучшей разнице мячей).
Их соперники в матчах 26 июня, определятся сегодня вечером во встречах группы B: Греция (3) – Аргентина (6), Нигерия (0) – Корея (3).
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