Блохин назвал состав сборной на мартовские матчи Евро-2008

Первый матч - с Фарерскими островами

Во вторник главный тренер сборной Украины Олег Блохин огласил список из 23-х футболистов, вызванных в расположение команды для подготовки к отборочным матчам Евро-2008 со сборными Фарерских островов (24 марта) и Литвы (28 марта). Вратари: Александр ШОВКОВСКИЙ («Динамо»), Богдан ШУСТ («Шахтер»), Андрей ПЯТОВ («Ворскла»). Защитники: Андрей НЕСМАЧНЫЙ («Динамо»), Александр КУЧЕР, Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ (оба - «Шахтер»), Андрей РУСОЛ, Владимир ЕЗЕРСКИЙ, Александр РОМАНЧУК (все – «Днепр»), Вячеслав СВИДЕРСКИЙ («Черноморец»). Полузащитники: Олег ГУСЕВ, Руслан РОТАНЬ, Тарас МИХАЛИК, Сергей РЕБРОВ (все - «Динамо»), Анатолий ТИМОЩУК («Зенит», Россия), Максим КАЛИНИЧЕНКО («Спартак», Россия), Сергей НАЗАРЕНКО, Олег ШЕЛАЕВ (оба – «Днепр»), Евгений ЛЕВЧЕНКО («Гронинген», Голландия). Нападающие: Алексей БЕЛИК, Андрей ВОРОБЕЙ (оба - «Шахтер»), Андрей ШЕВЧЕНКО («Челси», Англия), Андрей ВОРОНИН («Байер», Германия). Обком со ссылкой на ФФУ

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