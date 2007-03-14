Манчестер Юнайтед устроил супершоу на ”Олд Траффорд”

«Манчестер Юнайтед» обыграл сборную УЕФА 4:3 в благотворительном матче на «Олд Траффорде».

Во вторник вечером на поле знаменитого «Олд Траффорда» состоялся матч, в котором футболистам МЮ противостояли звезды мирового футбола, объединенные официальным названием «Европа XI». Привязка к Европе нужна была для того, чтобы с полным правом ознаменовать этим матчем 50-летие подписание Римского договора, положившего начало современному Европейскому союзу. Другим поводом для проведения матча МЮ - Европа XI (таково было официальное название команды) стал полувековой юбилей участия «Манчестер Юнайтед» в еврокубках.

Марчелло Липпи, после победы со сборной Италии на чемпионате мира отказывающийся от какой-либо тренерской работы, не отказал организаторам матча, и на 90 минут снова превратился в практикующего тренера. В свою сборную звёзд он пригласил не только европейцев - изначально в неё были включены бразильцы Жуниньо, Роналду и Роналдиньо, выступающие в клубах Старого Света. На поле в Манчестере они, однако, не появились, хотя на «Олд Траффорде» в составе сборной УЕФА играл, например, сенегалец Эль-Хаджи Дьюф.

Также отказался сыграть за «звёзд» официально «завязавший» с футболом Зидан. Злые языки говорили, что Зизу ответил Липпи отказом из-за того, что в состав сборной Европы был включен Марко Матерацци, который в Манчестер примчался с радостью.

Не так давно в качестве участника звездного матча рассматривался и Дэвид Бекхэм, начинавший карьеру на «Олд Траффорде», но англичанин две недели назад получил травму. О его участии в игре речи и быть не могло. Когда теперь Бексу представится еще один шанс сыграть на родной арене… Дэвид Бекхэм, впрочем, появился на трибунах в сопровождении своей жены Виктории.

Другой же известный персонаж мирового футбола с «Олд Траффордом» во вторник попрощаться все-таки смог. У Хенрика Ларссона, последние месяцы игравшего за МЮ, закончился срок аренды в команде сэра Алекса, и он отбывает в шведский «Хельсингборг», которому принадлежит и который вскоре начинает новый сезон.

Вторничный матч «Олд Траффорде» смуглый швед провёл не в футболке «красных дьяволов», а в форме сборной мира.

В таких матчах всегда очень много голов и минимум контакта. Футболисты не то, чтобы играют «в полноги», скорее пытаются показать лучшие свои качества, приложив минимум физических усилий. Эта игра исключением не стала. Здесь было много красивых голов и изящных комбинаций, которых в «настоящем» современном футболе уже не увидишь. Обстановка тоже располагала к «шоу».

Когда в середине первого тайма Криштиану Роналду на ровном месте вдруг упал и потерял мяч, то он не услышал ни свиста с трибун, ни критики от партнеров. Да и сам португалец не выглядел человеком, раздосадованным своим падением. Он только посмеялся и с ленцой потрусил в оборону.

Очень скоро Роналду, впрочем, реабилитировался за это своё падение, забив, пожалуй, самый удивительный гол этого матча. МЮ получил право на штрафной, и португалец метров с 28 ударил. Кто-то из игроков сборной Европы, стоявших в стенке, пригнулся (а кому охота подставляться под мяч в благотворительном матче?), и мяч по какой-то немыслимой траектории, несколько раз меняя направление своего полета, влетел в девятку совершенно противоположного, нежели ожидал Канисарес, угла. Это был уже четвертый гол в матче.

Счет в игре уже на шестой минуте открыл Уэйн Руни после передачи Скоулза, затем забил Браун. На 19-й минуте Флоран Малуда из сборной мира счет размочил, ударив метров с тридцати низом после откидки Пирло. Кущак среагировал на этот удар, но парировать его не смог. Затем пришло время для чудо-удара Роналду.

При счёте 3:1 в пользу МЮ «европейцы» могли отквитать еще один гол.

Сборная Европы получила право на пенальти, но исполнявший удар Златан Ибрагимович запустил мячом в перекладину.

До перерыва же манкунианцы и вовсе довели дело до разгрома. После идеальной комбинации и паса а-ля Бекхэм от Пак Чжи Суна свой второй гол в игре провёл Руни.

Второй тайм выдался менее богатым на голы. В начале его трибуны «Олд Траффорда» поаплодировали своему бывшему кумиру Энди Коулу, который выступал за МЮ в девяностых.

13 марта Коул вышел на поле МЮ уже в качестве приглашенного футболиста.

Чуть позже проводили с поля еще одного теперь уже «бывшего» - Ларссона, который почти семьдесят минут «капитанил» в сборной «звёзд». Но это всё были околофутбольные события. Голов же во второй половине матча было только два. Зенден в штрафной хозяев головой перекинул мяч на Эль-Хаджи Дьюфа, и сенегалец головой же поразил ворота заменившего Кущака Хитона.

В конце матча Дьюф сделал счёт еще более пристойным для сборной УЕФА. Сенегалец в весьма зрелищной манере реализовал пенальти - подождал пока Хитон упадет, а сам спокойно подсёк мяч по центру.

Так и закончилась эта игра - 4:3 в пользу МЮ. С поля футболисты двух команд уходили в обнимку.

А как еще должно было быть после такого матча?

Товарищеский матч МЮ - Европа XI 4:3 (4:1) Голы: Руни, 6, 43, Браун, 9, Криштиану Роналду, 35 - Малуда, 19, Дьюф, 55, 89 - с пенальти.

МЮ: стартовый состав: Кущак, Невилл, Браун, Хайнце, Ричардсон, Криштиану Роналду, Скоулз, Гиггз, Пак Чжи, Сун, Руни, Смит. На замену выходили: Хитон, Кэррик, Донг, Иглз, О`Ши, Э. Коул.

Европа XI: стартовый состав: Канисарес, Дзамбротта, Айяла, Матерацци, Абидаль, Мансини, Пирло, Гаттузо, Малуда, Ибрагимович, Ларссон. На замену выходили: Купе, Иван Кампо, Стефанович, Кристанваль, Чельстрем, Джеррард, Фаулер, Яннакопулос, Каррагер, Дьюф, Зенден.

Газета.ру