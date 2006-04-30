Роман Абрамович празднует победу

В английской премьер-лиге состоялся центральный матч чемпионата. Лондонский "Челси" принимал на своем поле "Манчестер Юнайтед" и добился победы со счетом 3:0. Эта победа позволила клубу Романа Абрамовича за два тура до финиша выиграть чемпионский титул. "Челси" повторил прошлогодний успех, когда впервые за 50 лет стал чемпионом Англии.

Для того чтобы гарантировать себе чемпионский титул, "Челси" достаточно было сыграть вничью. Однако лондонцы уже на 5-й минуте открыли счет – атаку "Челси" завершил французский защитник Вильям Галлас. После пропущенного мяча "МЮ" выровнял игру, но сравнять счет не сумел – в первом тайме забитых мячей не было.

Однако во второй половине встречи "Челси" переиграл гостей, забив еще два мяча. На 61-й минуте Джо Коул выиграл перед штрафной "МЮ" борьбу у защитников, вышел на ударную позицию и над плечом голкипера Эдвина ван дер Сара послал мяч в сетку. На 73-й минуте центральный защитник лондонцев Рикарду Карвалью, перехватив мяч у собственной штрафной, начал голевую комбинацию, подключив Фрэнка Лэмпарда и Джо Коула, сам же эту атаку и завершил.

За два тура до финиша "Челси" опережает "Манчестер Юнайтед" на 12 очков. Манкунианцам придется еще побороться за второе место с "Ливерпулем".