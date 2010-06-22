Во Львове начался чемпионат Европы по боксу среди юниоров

Во Львове состоялось официальное открытие чемпионата Европы по боксу среди юниоров.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии открытия приняли участие 30 сборных команд стран-участников.

«Мы начали организовывать эти соревнования лишь полтора месяца назад, но сегодня они подготовлены профессионально и на высоком уровне. Главным организатором соревнований является Федерация бокса Украины, но все вопросы и проблемы, которые возникали на месте, решал вице-президент Федерации бокса Украины Александр ПАВЕЛЕЦ, поэтому практически вся ноша была на его плечах», - сказал во время официальных мероприятий президент Национальной федерации бокса Украины Владимир ПРОДИВУС.

По его словам, участниками чемпионата являются 240 спортсменов. Сборную Украины представляют Александр МЕЛЕНЮК (в весовой категории 46 кг), Владислав ВЕТОШКИН (48 кг), Анатолий ЧАГИН (50 кг), Олег ДОВГУН (52 кг), Иван РОМАНИВ (54 кг), Илья ПОЛОВИНКА (57 кг), Сергей АЛИМОВ (60 кг), Артур СОЛОВЬЕВ (63 кг), Игорь ИВАНЧЕНКО (66 кг), Леонид СЕНАНИ (70 кг), Беюкиши МАМЕДОВ (75 кг), Тельмур САДИБОЛДИЕВ (80 кг), Богдан БЛАШКО (+80 кг).

«Представители сборной Украины - и взрослые, и юниоры - практически во всех соревнованиях занимают первые места. Основными нашими конкурентами в борьбе за награды являются российские спортсмены. Юниорский возраст - это основа, фундамент для взрослого бокса. И сегодня мы увидим, кто в будущем сможет быть лидером сборной. Но молодые, талантливые боксеры в Украине есть. Практически у каждого из них есть спонсоры, которые их финансируют и помогают. Все зависит от региона, поскольку не в каждом есть меценаты, которые помогают спортсменам и поддерживают развитие бокса. Львовщина - один из самых мощных регионов в этом плане», - отметил В. ПРОДИВУС.

Чемпионат пройдет с 21 по 28 июня. Поединки будут проходить в 13 весовых категориях: 46 кг, 48 кг; 50 кг, 52 кг; 54 кг; 57 кг, 60 кг; 63 кг; 66 кг, 70 кг; 75 кг; 80 кг; +80 кг. Финальные бои состоятся 27 июня.

«Такой чемпионат является очень важным для Львова. Сегодня более 300 человек приехали на Львовщину, и мы очень рады, что они смогут увидеть не только боксерский турнир, но и наш город и область. Очень приятно, что этот чемпионат собирает много молодежи, поскольку, что бы мы ни делали, а здоровое будущее нашей молодежи - самое главное в жизни», - отметила заместитель председателя Львовской ОГА Лиляна ГРИМСКАЯ.

«Львов имеет хороший лозунг: «Мы открыты для мира». Этот лозунг отводит Львову роль площадки для таких международных встреч», - сказал в свою очередь заместитель городского председателя Львова Василий КОСИВ.

Кроме того, по словам В. ПРОДИВУСА, уже осенью в Украине состоится абсолютный чемпионат Европы (среди взрослых - УНИАН). «Это будет уникальная возможность, когда мы сможем увидеть сильнейших боксеров Европы», - отметил президент Национальной федерации бокса Украины.