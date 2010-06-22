Сегодня МОК объявит кандидатов на проведение зимней Олимпиады-2018
08:01, 22 июня 2010Спорт
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Претендентов трое
Исполком Международного олимпийского комитета на собрании в Лозанне (Швейцария) официально назовет города-кандидаты на проведение ХХIII Зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2018 году.
Претендентами являются Мюнхен (Германия), Анси (Франция) и Пхенчхан (Южная Корея).
Члены исполкома МОК оценят заявку каждого города, и отберут тех, кто получит статус кандидата на проведении зимней Олимпиады через 6 лет.
Учитывая небольшое количество претендентов, МОК, вероятно, не станет отсеивать заявки на этом этапе, и все три претендента продолжат борьбу за право принять Игры.
Окончательный выбор столицы ХХIII Зимних Олимпийских игр состоится 6 июля 2011 года в Дурбане (Южная Африка).
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