Сегодня МОК объявит кандидатов на проведение зимней Олимпиады-2018

Исполком Международного олимпийского комитета на собрании в Лозанне (Швейцария) официально назовет города-кандидаты на проведение ХХIII Зимних Олимпийских игр, которые пройдут в 2018 году.

Претендентами являются Мюнхен (Германия), Анси (Франция) и Пхенчхан (Южная Корея).

Члены исполкома МОК оценят заявку каждого города, и отберут тех, кто получит статус кандидата на проведении зимней Олимпиады через 6 лет.

Учитывая небольшое количество претендентов, МОК, вероятно, не станет отсеивать заявки на этом этапе, и все три претендента продолжат борьбу за право принять Игры.

Окончательный выбор столицы ХХIII Зимних Олимпийских игр состоится 6 июля 2011 года в Дурбане (Южная Африка).