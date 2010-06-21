ЧМ-2010: завершился матч Испания - Гондурас

Завершился матч ЧМ-2010 в группе H сборных Испании и Гондураса. Счет 2:0. Голы: Вилья 17, 51.

Сегодня в группе H сыграли сборные Чили и Швейцарии (счет 1:0, гол: Гонсалес 75). Теперь у Чили 6 очков, у Испании и Швейцарии - по 3, у Гондураса - 0. В третьем туре 25 июня играют Швейцария - Гондурас, Чили - Испания.

С завтрашнего дня на ЧМ-2010 играется по четыре матча. Игры третьего тура проводятся в каждой группе одновременно: Франция (2) - ЮАР (1) и Мексика (4) - Уругвай (4) в группе А; Греция (3) - Аргентина (6), Нигерия (0) - Корея (3) в группе B.