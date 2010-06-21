ЧМ-2010: завершился матч Португалия - КНДР

Завершился матч ЧМ-2010 в группе G Португалия - КНДР. Счет 7:0. Голы: Мейрелеш 29, Симао 53, Алмейда 56, Тиагу 60, 89, Лиедсон 81, Роналду 87.

В группе G после двух туров: у Бразилии - 6 очков, у Португалии – 4, Кот-д`Ивуар – 1, КНДР – 0. В третьем туре 25 июня играют Бразилия и Португалия, Кот-д`Ивуар и КНДР.

Сегодня играет группа H: сборные Чили и Швейцарии имеют по 3.

Завершающая игра дня – в 21:30. На поле выйдут пока не имеющие очков команды Испании и Гондураса.