Результаты жеребьевки Лиги Чемпионов

14:36, 21 июня 2010
Спорт
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Первые отборочные раунды

В понедельник в Ньоне состоялась жеребьевка первых двух отборочных раундов Лиги чемпионов сезона-2010/2011.

Предварительный турнир

Первый отборочный раунд

30 июня

"Трет Фиори" (Сан-Марино) - "Рудар" П (Черногория)

"Санта-Колома" (Андорра) - "Биркиркара" (Мальта) 

Ответные матчи 7 июля.

Второй отборочный раунд

14 июля

"Металлургс" (Латвия) - "Спарта" (Чехия)

"Экранас" (Литва) - ХИК (Финляндия)

"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия)

АИК (Швеция) - "Женесс" (Люксембург)

БАТЭ (Беларусь) - "Хафнарфердур" (Исландия)

"Богемиан" (Ирландия) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс)

"Ред Булл", Зальцбург (Австрия) - "Хавнар Болтфелаг" (Фарерские острова)

"Омония" (Кипр) - "Ренова" (Македония)

"Хапоэль" Т-А (Израиль) - "Железничар" (Босния и Герцеговина)

"Шериф" (Молдова) - "Динамо", Тирана (Албания)

"Актобе" (Казахстан) - "Олимпе" (Грузия)

"Левадия" (Эстония) - "Дебрецен" (Венгрия)

"Партизан", Белград (Сербия) - "Пюник" (Армения)

"Интер", Баку (Азербайджан) - "Лех" Познань (Польша)

"Динамо", Загреб (Хорватия) - "Копер" (Словения)

"Литекс" (Болгария) - "Трет Фиори" (Сан-Марино) /"Рудар" П (Черногория)

"Санта-Колома" (Андорра) /"Биркиркара" (Мальта)  - "Жилина" (Словакия)

Ответные матчи 21 июля

Чемпион

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