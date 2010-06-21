Результаты жеребьевки Лиги Чемпионов
Первые отборочные раунды
В понедельник в Ньоне состоялась жеребьевка первых двух отборочных раундов Лиги чемпионов сезона-2010/2011.
Предварительный турнир
Первый отборочный раунд
30 июня
"Трет Фиори" (Сан-Марино) - "Рудар" П (Черногория)
"Санта-Колома" (Андорра) - "Биркиркара" (Мальта)
Ответные матчи 7 июля.
Второй отборочный раунд
14 июля
"Металлургс" (Латвия) - "Спарта" (Чехия)
"Экранас" (Литва) - ХИК (Финляндия)
"Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия)
АИК (Швеция) - "Женесс" (Люксембург)
БАТЭ (Беларусь) - "Хафнарфердур" (Исландия)
"Богемиан" (Ирландия) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс)
"Ред Булл", Зальцбург (Австрия) - "Хавнар Болтфелаг" (Фарерские острова)
"Омония" (Кипр) - "Ренова" (Македония)
"Хапоэль" Т-А (Израиль) - "Железничар" (Босния и Герцеговина)
"Шериф" (Молдова) - "Динамо", Тирана (Албания)
"Актобе" (Казахстан) - "Олимпе" (Грузия)
"Левадия" (Эстония) - "Дебрецен" (Венгрия)
"Партизан", Белград (Сербия) - "Пюник" (Армения)
"Интер", Баку (Азербайджан) - "Лех" Познань (Польша)
"Динамо", Загреб (Хорватия) - "Копер" (Словения)
"Литекс" (Болгария) - "Трет Фиори" (Сан-Марино) /"Рудар" П (Черногория)
"Санта-Колома" (Андорра) /"Биркиркара" (Мальта) - "Жилина" (Словакия)
Ответные матчи 21 июля