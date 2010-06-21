Результаты жеребьевки Лиги Чемпионов

Первые отборочные раунды

В понедельник в Ньоне состоялась жеребьевка первых двух отборочных раундов Лиги чемпионов сезона-2010/2011. Предварительный турнир Первый отборочный раунд 30 июня "Трет Фиори" (Сан-Марино) - "Рудар" П (Черногория) "Санта-Колома" (Андорра) - "Биркиркара" (Мальта) Ответные матчи 7 июля. Второй отборочный раунд 14 июля "Металлургс" (Латвия) - "Спарта" (Чехия) "Экранас" (Литва) - ХИК (Финляндия) "Линфилд" (Северная Ирландия) - "Русенборг" (Норвегия) АИК (Швеция) - "Женесс" (Люксембург) БАТЭ (Беларусь) - "Хафнарфердур" (Исландия) "Богемиан" (Ирландия) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс) "Ред Булл", Зальцбург (Австрия) - "Хавнар Болтфелаг" (Фарерские острова) "Омония" (Кипр) - "Ренова" (Македония) "Хапоэль" Т-А (Израиль) - "Железничар" (Босния и Герцеговина) "Шериф" (Молдова) - "Динамо", Тирана (Албания) "Актобе" (Казахстан) - "Олимпе" (Грузия) "Левадия" (Эстония) - "Дебрецен" (Венгрия) "Партизан", Белград (Сербия) - "Пюник" (Армения) "Интер", Баку (Азербайджан) - "Лех" Познань (Польша) "Динамо", Загреб (Хорватия) - "Копер" (Словения) "Литекс" (Болгария) - "Трет Фиори" (Сан-Марино) /"Рудар" П (Черногория) "Санта-Колома" (Андорра) /"Биркиркара" (Мальта) - "Жилина" (Словакия) Ответные матчи 21 июля Чемпион

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