Суркис: Милевский самим очень нужен

Президент Динамо готов отпустить в ЦСКА Гильерме, судьба которого пока никак не прояснится, а вот капитана киевского клуба, Артема Милевского, Игорь Суркис не спешит продавать.

По словам президента Динамо, официальных документов по Милевскому в клуб не поступало, хотя им интересуется Локомотив: "Мы в общем-то и не хотим, чтобы по нему обращались. Милевский нам самим очень нужен, - сказал Суркис.

А вот бразилец Гильерме, выступавший в аренде в ЦСКА киевлянам не очень-то нужен: "Если Гильерме хочет играть в ЦСКА, то вопросов нет. Мы легко решим этот вопрос с президентом ЦСКА".

При этом Суркис не исключил, что московскому клубу не придется платить 17 миллионов долларов за права на игрока (ранее называлась именно эта сумма). "Мы найдем компромисс", - резюмировал президент Динамо.

Football.ua