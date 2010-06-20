ЧМ-2010: завершился матч Бразилия - Кот-д'Ивуар

Завершился матч ЧМ-2010 в группе G сборных Бразилии и Кот-д`Ивуар. Счет 3:1. Голы: Фабиано 25, 51, Элано 63 - Дрогба 79.

Сегодня сыграли матчи в группе F: Словакия - Парагвай (счет 0:2; голы: Вера 27, Ривера 85) и Италия - Новая Зеландия (счет 1:1, голы: Яквинта 29 пен. - Смелц 7). Теперь у Парагвая 4 очка, у Италии и Новой Зеландии - по 2, у Словакии - 1. В третьем туре 24 июня играют Словакия против Италии, а Парагвай против Новой Зеландии.

У Бразилии - 6 очков, у Кот-д`Ивуар - одно. Их соперники по группе: Португалия (1) и КНДР (0) встречаются завтра. Также завтра две игры в группе H: Испания (0) - Гондурас (0), Чили (3) - Швейцария (3).