Футболисты сборной Франции ищут в команде предателя

Футболисты сборной Франции отказались провести тренировку из-за скандала с отчислением нападающего Николя Анелька из команды. Игроки написали письмо, в котором говорится, что Федерация футбола Франции не пытается защитить команду и принимает решения, исходя исключительно из сообщений прессы. Решение об отказе от тренировки принято всеми футболистами сборной в знак протеста.

Как сообщает Associated Press, в воскресенье французские футболисты приехали на стадион на открытую тренировку. Игроки вышли поприветствовать болельщиков, однако тренер сборной Раймон Доменек и капитан команды Патрис Эвра задержались в автобусе для беседы. Когда они появились на поле, у Эвра и тренера по физподготовке Робера Дюверна (Robert Duverne) случилась ссора, причем Доменеку пришлось разнимать их. Эвра передал письмо футболистов сотруднику пресс-службы, после чего игроки вернулись в автобус. Письмо зачитал Доменек.

Сразу после несостоявшейся тренировки генеральный директор сборной Жан-Луи Валантен (Jean-Louis Valentin) объявил об отставке. Он назвал случившееся скандалом для французов, футбольной федерации и сборной команды. "Они не хотят тренироваться. Это недопустимо... Мне тошно и противно", - заявил Валантен.

Конфликт в сборной Франции обострился во время матча с Мексикой 17 июня, который завершился поражением французов со счетом 0:2, напоминает Лента.ру. В перерыве матча Доменек высказал недовольство игрой Анелька, в ответ нападающий грубо оскорбил тренера. Через день о случившемся написала французская спортивная газете L`Equipe, после чего Анелька был немедленно отчислен из команды.

Каким образом информация попала в прессу, остается неясным. Патрис Эвра заявил, что в сборной есть предатель, который обратился к журналистам. Анелька отметил, что не хотел огласки. Доменек заявил, что если бы не утечка в прессу, форвард мог бы остаться в команде.