Футболисты сборной Франции ищут в команде предателя
Конфликт нарастает
Футболисты сборной Франции отказались провести тренировку из-за скандала с отчислением нападающего Николя Анелька из команды. Игроки написали письмо, в котором говорится, что Федерация футбола Франции не пытается защитить команду и принимает решения, исходя исключительно из сообщений прессы. Решение об отказе от тренировки принято всеми футболистами сборной в знак протеста.
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Сразу после несостоявшейся тренировки генеральный директор сборной Жан-Луи Валантен (Jean-Louis Valentin) объявил об отставке. Он назвал случившееся скандалом для французов, футбольной федерации и сборной команды. "Они не хотят тренироваться. Это недопустимо... Мне тошно и противно", - заявил Валантен.
Конфликт в сборной Франции обострился во время матча с Мексикой 17 июня, который завершился поражением французов со счетом 0:2, напоминает Лента.ру. В перерыве матча Доменек высказал недовольство игрой Анелька, в ответ нападающий грубо оскорбил тренера. Через день о случившемся написала французская спортивная газете L`Equipe, после чего Анелька был немедленно отчислен из команды.
Каким образом информация попала в прессу, остается неясным. Патрис Эвра заявил, что в сборной есть предатель, который обратился к журналистам. Анелька отметил, что не хотел огласки. Доменек заявил, что если бы не утечка в прессу, форвард мог бы остаться в команде.