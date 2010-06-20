ЧМ-2010: завершился матч Италия - Новая Зеландия

Завершился матч ЧМ-2010 в группе F сборных Италии и Новой Зеландии. Счет 1:1. Голы: Яквинта 29 пен. - Смелц 7.

Сегодня в этой же группе сыграли Словакия - Парагвай (счет 0:2; голы: Вера 27, Ривера 85). Теперь у Парагвая 4 очка, у Италии и Новой Зеландии - по 2, у Словакии - 1. В третьем туре 24 июня играют Словакия против Италии, а Парагвай против Новой Зеландии.

Завершающая игра сегодняшнего дня – в 21:30. На поле выйдут команды группы G - Бразилия и Кот-д`Ивуар.