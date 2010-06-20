ФИФА запретила сборной США тренироваться на стадионе
17:33, 20 июня 2010Спорт
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"Они берегут газон"
Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила сборной США провести тренировочное занятие в следующий вторник на стадионе "Лофтус Версфельд" в Претории, где в среду американцы сыграют с командой Алжира в последнем матче группового турнира чемпионата мира, сообщает AP.
"Они берегут газон", - пояснил представитель команды США Майкл Каммарман.
Ранее Чили и Швейцария также пропустили тренировку на стадионе в Порт-Элизабет, где газон восстанавливали после проливного дождя. Германии и Сербии не разрешили занять газон перед их матчем в пятницу.
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