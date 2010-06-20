ФИФА запретила сборной США тренироваться на стадионе

Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешила сборной США провести тренировочное занятие в следующий вторник на стадионе "Лофтус Версфельд" в Претории, где в среду американцы сыграют с командой Алжира в последнем матче группового турнира чемпионата мира, сообщает AP.

"Они берегут газон", - пояснил представитель команды США Майкл Каммарман.

Ранее Чили и Швейцария также пропустили тренировку на стадионе в Порт-Элизабет, где газон восстанавливали после проливного дождя. Германии и Сербии не разрешили занять газон перед их матчем в пятницу.