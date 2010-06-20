Тренер сборной Японии пожаловался на утечку секретной информации

Главный тренер сборной Японии на ЧМ-2010 Такеши Окада заявил об утечке секретной информации о тактике его команды. "Детали закрытой тренировки стали известны, и, я думаю, это нас подвело" в проигранном матче с Голландией.

Окада не назвал конкретных имен, лишь сказав, что некоторые игроки были слишком откровенны в своих интервью японским журналистам, сообщает Associated Press.

"Нам не хватает быстрого форварда, - признал тренер, - но мы никогда и не ставили все на одного игрока. Мы забиваем как команда. А бомбардиров можно задействовать по разному. Нам нужно сохранить надежность в защите и средней линии и лучше играть в пас».

Япония, выступающая на ЧМ-2010 в группе E, набрала в двух матчах три очка. Так же, как и сборная Дании - ее соперник по решающему матчу 24 июня.