Состоятся первые матчи турнира «Кубок СМИ» по минифутболу
17:35, 29 апреля 2006Спорт
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13 мая на стадионе с искусственным покрытием Общественной организации “Инваспорт”состоятся первые матчи турнира «Кубок СМИ» по мини футболу. К участию в турнире приглашаются представители компаний средств массовой информации. Продолжительность турнира: три недели.
Организатор турнира: «Ассоциация Развития Бизнеса».
Турнир проводится при поддержке Киевской областной федерации футбола
Информационный партер: информационное агентство «УНИАН»
Регистрация, регламент и условия участия по тел. 204-74-71, моб.80503106958
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