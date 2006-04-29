Состоятся первые матчи турнира «Кубок СМИ» по минифутболу

13 мая на стадионе с искусственным покрытием Общественной организации “Инваспорт”состоятся первые матчи турнира «Кубок СМИ» по мини футболу. К участию в турнире приглашаются представители компаний средств массовой информации. Продолжительность турнира: три недели. Организатор турнира: «Ассоциация Развития Бизнеса». Турнир проводится при поддержке Киевской областной федерации футбола Информационный партер: информационное агентство «УНИАН» Регистрация, регламент и условия участия по тел. 204-74-71, моб.80503106958 www.arb.kiev.uafoot e-mail: yura@unian.net, arb@arb.kiev.ua

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