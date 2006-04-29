Состоятся первые матчи турнира «Кубок СМИ» по минифутболу

17:35, 29 апреля 2006
Спорт
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 13 мая на стадионе с искусственным покрытием Общественной организации “Инваспорт”состоятся первые матчи турнира  «Кубок СМИ» по мини футболу. К участию в турнире приглашаются представители компаний средств массовой информации. Продолжительность турнира: три недели.

Организатор турнира: «Ассоциация Развития Бизнеса».

Турнир проводится при поддержке Киевской областной федерации футбола

Информационный партер: информационное агентство «УНИАН»

Регистрация, регламент и условия участия по тел.  204-74-71, моб.80503106958

www.arb.kiev.uafoot    e-mail: yura@unian.net, arb@arb.kiev.ua  

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