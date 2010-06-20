Гильерме: мне придется вернуться в киевское "Динамо"

Бразильский нападающий Гильерме заявил, что возвращается из ЦСКА в киевское "Динамо", так как российский и украинский футбольные клубы не смогли договориться о продлении аренды игрока, сообщает ESPN Brasil.

"У меня нет договоренности с ЦСКА, - сказал футболист. - Мне придется вернуться в "Динамо" 1 августа. В составе московского клуба я продемонстрировал, что являюсь профессионалом. Даже после рождения дочки я сразу вернулся обратно в Россию".

По словам Гильерме, он читал в российской прессе о том, что ЦСКА и "Динамо" могут договориться о новой аренде, но армейцы не заключали с ним соглашение. "Мне придется вернуться в "Динамо", чтобы отработать свой контракт и получить место в составе", - цитирует форварда РИА "Новости".

Впрочем, football.ua утверждает, что отъезд Гильерме из Москвы - желание самого игрока. Издание приводит приводит те же слова иначе: "Российские СМИ писали, что сделка могла найти золотую середину, но с моей стороны согласия не случилось. Я возвращаюсь в Динамо для выполнения своего контракта, собираюсь побороться за место в основе".