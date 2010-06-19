«Пропавшие» игроки сборной КНДР нашлись

Четыре футболиста сборной КНДР, 15 июня не явившиеся на первый матч своей команды на чемпионате мира против Бразилии, находятся в расположении сборной. О том, что игроков не было на игре с бразильцами, стало известно утром 18 июня, но вечером в пятницу все они приняли участие в тренировке, сообщает Лента.русо ссылкой на АР.

В официальном протоколе матча Бразилия - КНДР игроки Ким Мен Вон, Ким Ген Иль, Пак Сун Хек и Ан Чор Хек значатся как отсутствующие, хотя изначально в заявку корейской команды на игру были включены все 23 футболиста, попавшие в состав на чемпионат мира.

Утром 18 июня начали появляться сообщения, что четыре игрока могли сбежать из сборной КНДР. Вскоре эта информация была опровергнута официальным представителем ФИФА и сотрудником посольства КНДР в ЮАР. Почему в протоколе матча с КНДР Ким Мен Вон, Ким Ген Иль, Пак Сун Хек и Ан Чор Хек значатся как отсутствующие, никто не объяснил.

Вечером 18 июня сборная КНДР провела тренировку, 15 минут который были открытыми для СМИ. Пришедшие на занятие журналисты видели, что четыре упомянутых игрока тренировались вместе с командой. Также 18 июня представители команды КНДР должны были провести пресс-конференцию, но она по неизвестным причинам была отменена.

В матче с Бразилией северокорейская команда потерпела поражение со счетом 1:2. 21 июня сборная КНДР сыграет с Португалией, а 25 июня - с Кот-д`Ивуаром.