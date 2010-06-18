ЧМ-2010: завершился матч Англия – Алжир

Завершился последний из сегодняшних матчей ЧМ-2010. В группе C встречались сборные Англии и Алжира. Счет 0:0.

Напомним, что ранее сыграли две другие сборные из группы C: Cловении и США (счет 2:2, голы: Бирса 13, Любиянкич 42 – Донован 48, Бредли 82) и Германии и Сербии (группа D; cчет 0:1; гол: Йованович 38).

После двух туров в группе C: у Словении 4 очка, у США и Англии – по 2 очка, у Алжира - 1. 23 июня в третьем туре сыграют: США – Алжир, Словения – Англия.

Завтра играют: в группе D Гана – Австралия в группе E Нидерланды - Япония, Камерун - Дания.