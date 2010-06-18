Немецкий нападающий извинился за незабитый пенальти

Нападающий сборной Германии Лукаш Подольски извинился за незабитый пенальти в матче против Сербии, сообщает Sky Sports.

"Обычно я бью точнее", - заявил он после матча, добавив, что поражение расстроило команду. "Победив, мы бы приблизились к выходу в плей-офф", - посетовал футболист.

Как передает Лента.ру, тренер немцев Йоахим Лев после матча заявил, что Подольски пробил пенальти не очень хорошо, и голкиперу было несложно отбить мяч. "Лукаш всегда забивает пенальти, поэтому я предоставил игрокам выбирать, кому бить - ему или Бастиану Швайнштайгеру. У Лукаша вообще сегодня что-то не ладилось на поле", - заявил тренер.