ЧМ-2010: завершился матч Германия - Сербия
16:36, 18 июня 2010Спорт
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Положение в группе осложнилось
Завершился первый из сегодняшних матчей ЧМ-2010. В группе D встречались сборные Германии и Сербии. Счет 0:1. Гол: Йованович 38.
На сегодня в группе D три команды (Германия, Гана, Сербия) набрали по три очка.
Следующими сегодня играют сборные Словении и США (группа C).
Завершающая игра дня – в 21:30. На поле выйдут команды группы C - Англия и Алжир.
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