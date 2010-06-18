ЧМ-2010: завершился матч Германия - Сербия

Завершился первый из сегодняшних матчей ЧМ-2010. В группе D встречались сборные Германии и Сербии. Счет 0:1. Гол: Йованович 38.

На сегодня в группе D три команды (Германия, Гана, Сербия) набрали по три очка.

Следующими сегодня играют сборные Словении и США (группа C).

Завершающая игра дня – в 21:30. На поле выйдут команды группы C - Англия и Алжир.