ФФУ запретила приглашать на матчи иностранных арбитров
13:05, 18 июня 2010Спорт
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Суркис говорит, своих нужно воспитывать
В следующем сезоне будет запрещено приглашать на матче Премьер-лиги иностранные бригады арбитров.
Такое решение принял Исполком ФФУ в четверг, 17 июня.
"Мы должны воспитывать своих арбитров. Матч "Шахтер" - "Динамо" был исключением. Стыд и позор, если мы не воспитаем бригаду арбитров для обслуживания матчей ЧЕ-2012", - цитирует Суркиса Чемпион.
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