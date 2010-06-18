ФФУ запретила приглашать на матчи иностранных арбитров

В следующем сезоне будет запрещено приглашать на матче Премьер-лиги иностранные бригады арбитров.

Такое решение принял Исполком ФФУ в четверг, 17 июня.

"Мы должны воспитывать своих арбитров. Матч "Шахтер" - "Динамо" был исключением. Стыд и позор, если мы не воспитаем бригаду арбитров для обслуживания матчей ЧЕ-2012", - цитирует Суркиса Чемпион.