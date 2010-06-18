ЧМ-2010: пропали четыре игрока сборной КНДР

Четыре футболиста сборной КНДР, принимающей участие на чемпионате мира в ЮАР, – Ан Чхоль-Хёк, Ким Мён-Вон, Ким Кён-Иль и Пак Сун-Хёк исчезли и в настоящее время их точное местонахождение неизвестно, сообщает AS. Все вышеперечисленные игроки не были включены в заявку их команды на матч с бразильцами (1:2).

Предполагается, что футболисты покинули расположение сборной КНДР, чтобы попросить политического убежища в ЮАР или какой-либо другой африканской стране

Газета.ру