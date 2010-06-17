ЧМ-2010: завершился матч Франция – Мексика
23:19, 17 июня 2010Спорт
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Франция, возможно, не выйдет из группы
Завершился последний из сегодняшних матчей ЧМ-2010. В группе A встречались сборные Франции и Мексики. Счет 0:2. Голы: Эрнандес 64, Бланко 79 пен.
Напомним, что ранее сыграли сборные из группы B: Греции и Нигерии (cчет 2:1, голы Салпингидис 44, Циолис 60 – Калу Уче 15) и Аргентины - Кореи (счет 4:1, голы: Чун Юн Парк 16 автогол, Игуаин 33, 77, 80 - Чун Юн Ли 45).
После двух туров в группе A: у Уругвая и Мексики – по 4 очка, у Франции и ЮАР - по 1. 22 июня в третьем туре сыграют в этих же парах: Мексика – Уругвай и Франция – ЮАР.
Завтра играют: в группе C Англия – Алжир, Словения - США; в группе D Германия - Сербия.
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