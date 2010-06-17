ЧМ-2010: завершился матч Франция – Мексика

Завершился последний из сегодняшних матчей ЧМ-2010. В группе A встречались сборные Франции и Мексики. Счет 0:2. Голы: Эрнандес 64, Бланко 79 пен.

Напомним, что ранее сыграли сборные из группы B: Греции и Нигерии (cчет 2:1, голы Салпингидис 44, Циолис 60 – Калу Уче 15) и Аргентины - Кореи (счет 4:1, голы: Чун Юн Парк 16 автогол, Игуаин 33, 77, 80 - Чун Юн Ли 45).

После двух туров в группе A: у Уругвая и Мексики – по 4 очка, у Франции и ЮАР - по 1. 22 июня в третьем туре сыграют в этих же парах: Мексика – Уругвай и Франция – ЮАР.

Завтра играют: в группе C Англия – Алжир, Словения - США; в группе D Германия - Сербия.