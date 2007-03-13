Звезда мирового бокса госпитализирован после передозировки (фото)

Пятикратный чемпион мира по боксу Джонни Тапиа в понедельник был госпитализирован в критическом состоянии после передозировки кокаином, сообщает AP.

Сорокалетнего американского боксера нашли лежащим без сознания в гостиничном номере и доставили в пресвитерианскую больницу города Альбукерке, штат Нью-Мексико. При нем полицейские обнаружили пластиковый пакетик с белым веществом. Проведенное исследование показало, что это кокаин.

Представители полиции заявили, что в отношении Тапиа будет выдвинуто обвинение в хранении наркотиков.

Тапиа, становившийся чемпионом мира в трех весовых категориях, на протяжении своей карьеры неоднократно вступал в противоречие с законом. В начале 1990-х годов за пристрастие к кокаину он был отлучен от спорта на 3,5 года. В 2003 году боксер сперва провел полгода в реабилитационной клинике, после чего принял чрезмерную дозу прописанных ему лекарств.

Свой прощальный бой Тапиа провел две недели назад, одержав победу над американцем Эваристо Примеро. В предматчевых интервью боксер утверждал, что завязал с беззакониями и ведет размеренную жизнь отца троих детей.

Лента.ру