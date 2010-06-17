Дерепу хотят уволить с Первого Национального

Генеральный директор Национальной телекомпании Украины Егор Бенкендорф обратился к профкому профсоюза работников культуры с просьбой рассмотреть список из 93 работников, которые подлежат сокращению.

Об этом сообщает "Телекритика".

В этот список попал комментатор Сергей Дерепа и экс-ведущий программы "Наш футбол" Сергей Голяченко.

"Прошу дать согласие на освобождение от должности в связи с изменениями в организации производства и труда работников НТКУ, как таковых, которые имеют более низкую квалификацию и/или производительность труда", - пишет господин Бенкендорф.

По словам заместителя председателя профкома Сергея Шерина, профком должен рассмотреть этот список до 5 июля и предоставить свои рекомендации руководству

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