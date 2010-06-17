В Украине создан Клуб ветеранов спорта

16 июня в пресс-центре Киевского дворца спорта был представлен украинской общественности первый в нашей стране Клуб ветеранов спорта и деятелей спортивного движения, сообщили УНИАН в пресс-центре Национального Олимпийского комитета Украины.

Его учредители – известные как в нашем государстве, так и во всем мире люди: чемпионы, призеры и участники Олимпийских игр, мировых и европейских первенств, ведущие тренеры, спортивные журналисты и деятели спорта Украины и Киева.

Президентом нового объединения избран Виктор ТКАЧЕНКО, который уже много лет возглавляет коллектив Киевского дворца спорта. Правление Клуба состоит из 21 человека, в частности, Олимпийского чемпиона по волейболу Владимира ИВАНОВА, серебряного призера Олимпийских игр по фехтованию Виктора ПУТЯТИНА, Олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Ивана БОГДАНА, Олимпийского чемпиона по легкой атлетике Виктора ЦИБУЛЕНКО, заслуженного тренера Украины по фехтованию, председателя Совета ветеранов физической культуры и спорта города Киева Валентина КУШНАРЕНКО, почетного президента Федерации тяжелой атлетики Украины Василия ДРАГИ и еще многих уважаемых в мире спорта украинцев.

Главная цель деятельности Клуба - пропаганда здорового образа жизни, продолжение лучших традиций спортивного и олимпийского движения Украины, развитие ветеранского спортивно-физкультурного движения, решение социально-бытовых вопросов ветеранов спорта и граждан, которые внесли весомый вклад в развитие спорта и физической культуры.

Особое внимание в работе Клуба будет уделяться общению с молодежью, отметили в НОК Украины.