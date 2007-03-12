В Брюсселе объявили состав сборной звезд Европы на матч с Манчестер Юнайтед

Главный тренер сборной звезд Европы “Европа XI” Марчело ЛИППИ объявил сегодня состав своей команды на завтрашний футбольный матч с “Манчестер Юнайтед”, который посвящен 50-й годовщине Европейского Союза.

На пресс-конференции в Брюсселе М.ЛИППИ сообщил, что в состав команды войдут Оливье КАНН, Грегори КУПЕ, Икер КАСИЛЬЯС, Паоло МАЛЬДИНИ, Джеме КАРАХЕР, Эрик АБИДАЛЬ, Лилиан ТЮРАМ, Карль ПЮЙОЛЬ, Марк МАТЕРАЦЦИ, Фаблио ГРОССО, Джанлюка ДЗАМБРОТТА, Стивен ЖЕРАР, Жуниньо ПЕРНАМБУКАНО, Флоран МАЛУДА, Луи МИГЕЛЬ, Дженнаро ГАТТУЗО, Андре ПИРЛО, Рональдиньо, Рональдо, Алессандро МАНЧИНИ, Златан ИБРАГИМОВИЧ и Хенрик ЛАРССОН.

Отвечая на вопрос относительно возможного участия Зинедина ЗИДАНА, М.ЛИППИ отметил, что приглашение этому игроку направлял не он, а УЕФА, однако ответ был отрицательным, да и пришел он слишком поздно.

“Я очень ценю этого игрока, его технику и его человеческие качества. На самом деле, было бы очень хорошо, если бы он и М.МАТЕРАЦЦИ встретились на поле в составе одной команды”, - сказал М.ЛИППИ.

Присутствующий на пресс-конференции президент УЕФА Мишель ПЛАТТИНИ отметил, что среди игроков интернациональной команды есть еще один, имя которого не назвал М.ЛИППИ.

“Я хочу отметить, что есть еще один игрок в этой команде – это президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ”, - сказал М.ПЛАТТИНИ. Он также вручил президенту Еврокомиссии футболку сборной с фамилией “БАРРОЗУ”.

В свою очередь, Ж.БАРРОЗУ отметил, что очень рад, что такое событие произойдет, однако отметил, что сам он не будет играть ни в коем случае.

Отвечая на вопрос относительно того, какой гимн будет раздаваться на манчестерском стадионе для сборной команды, Ж.БАРРОЗУ не исключил, что это может быть гимн Европы – “Ода радости” Бетховена, однако отметил, что не занимался деталями организации матча.

Представитель “Манчестер Юнайтед” сэр Бобби ЧАРЛЬТОН отметил, что сейчас у команды, конечно, много ответственных матчей, поэтому нельзя быть уверенным, что все игроки основного состава будут играть 13 марта со сборной Европы, однако отметил, что верит в хорошую игру своей команды.

“Апекс ФЕРГЮССОН (тренер – УНИАН) всегда делает все для того, чтобы выиграть, следовательно, я уверен, что завтра вы увидите красивый футбол”, - сказал он.

Все деньги от матча будут перечислены в благотворительный фонд Манчестер Юнайтед. Игроки европейской сборной не получат гонораров за выступление в этом матче.