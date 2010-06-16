Валуев все еще мечтает о поединке с Кличко

После очередной победы Виталия Кличко - над Альбертом Сосновски - не прекращаются разговоры о следующем сопернике нашего чемпиона по версии WBC. Виталий заявил, что хочет поединка с Дэвидом Хэем или Николаем Валуевым. Но первый продолжает молчать, а россиянин должен был драться с кубинцем Одланьером Солисом за право стать обязательным претендентом на титул Кличко-старшего. Однако этот бой, похоже, срывается - телеканалы не заинтересованы в нем. А значит, Валуев снова свободен для переговоров.

- Да я и сам не хочу драться с Солисом, - заявил Валуев в интервью Uaboxing.com. – Мне уже надоело встречаться с маленькими боксерами. Рост Одланьера - 186 см, но по весу он скоро меня догонит (более 120 кг.).. Кубинец мне неинтересен, я больше хочу драться с Виталием - это будет настоящий мегафайт!

Последние переговоры команд Валуева и Кличко закончились крахом - первая требовала гонорар $4 млн, вторая готова предложить только половину. «Русский гигант» считает, что теперь эта проблема не возникнет.

- Мой менеджер Вилфрид Заузрланд и промоутер Дон Кинг уверяют, что держат связь с Шелли Финкелем, менеджером братьев Кличко. Но о подробностях или новостях я ничего не знаю, - говорит Валуев. - Тем не менее я уверен, что наш бой с Виталием обязательно состоится. К этому поединку такой колоссальный интерес, что финансовые разногласия между нашими командами обязательно утрясутся.